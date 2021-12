Manchester United gewinnt bei Trainer-Debüt Diesen Sieg hat Rangnick sogar Tuchel und Klopp voraus

Bei Ralf Rangnicks Debüt in Manchester passte noch nicht alles. Historisch war der Sieg aber allemal: Rangnick ist der erste deutsche Coach, der sein erstes Spiel an der Seitenlinie in der Premier League gewinnt.