Die Krise des FC Arsenal hält an. Im Premier-League-Duell mit Manchester City verlor der Londoner Klub 0:3 (0:3). Es war das siebte sieglose Spiel in den vergangenen neun Partien, die Tore für City erzielten Kevin De Bruyne (2. und 40. Minute) und Raheem Sterling (16.). Der Titelverteidiger (35 Punkte) hat auf dem dritten Platz 14 Punkte Rückstand auf den FC Liverpool.

Es war Arsenals erste Partie, nachdem Mesut Özil mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt hatte. Darin hatte sich der frühere deutsche Nationalspieler für die muslimische Minderheit der Uiguren in China ausgesprochen und das Schweigen mehrheitlich muslimischer Staaten dazu angeprangert. In China löste dies Ärger aus, das Staatsfernsehen strich die Übertragung des Manchester-Spiels.

Lesen Sie hier, warum Özils Statement so brisant ist. Arsenal distanzierte sich von Özils Beitrag, womöglich weil der Klub kommerzielle Interessen in China verfolgt.

Gegen City stand Özil aber in der Startelf, wie bislang in jedem Spiel unter Interimstrainer Freddie Ljungberg. Der 31-Jährige machte ein unauffälliges Spiel und wurde in der 59. Minute ausgewechselt.

Arsenal lässt sich überrumpeln

Bis zur Führung der Gäste dauerte es nicht lange. Völlig unbedrängt trieb Fernandinho den Ball durch das Zentrum und schickte dann Gabriel Jesus Richtung Grundlinie. Der Brasilianer behielt die Übersicht und spielte flach in den Rückraum, wo De Bruyne den Ball unhaltbar ins Tor schoss.

Beim 2:0 war der Belgier der Vorbereiter, wobei Arsenals Verteidiger zwar in Überzahl waren, ihn aber nicht richtig attackierten. De Bruyne nutzte den Platz und bediente Sterling im Zentrum, der nur einschieben musste. Noch vor der Pause erzielte De Bruyne sein zweites Tor, indem er den Ball aus vollem Lauf mit dem schwächeren linken Fuß neben dem Pfosten platzierte. Beinahe hätte es sogar zum Hattrick gereicht, doch Bernd Leno verhinderte mit einer Flugparade ein Traumtor aus etwa 20 Metern.

FC Arsenal - Manchester City 0:3 (0:3)

0:1 De Bruyne (2.)

0:2 Sterling (16.)

0:3 De Bruyne (40.)

Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Kolasinac (41. Saka) - Guendouzi, Torreira (81. Willock) - Pépé, Özil (59. Smith Rowe), Martinelli - Aubameyang

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy - Rodri, Gündogan (70. Mahrez) - Sterling, De Bruyne, Foden (56. B. Silva) - Jesus

Gelbe Karten: Sokratis/Fernandinho, Rodri, B. Silva, Gündogan, Mendy

Schiedsrichter: Tierney