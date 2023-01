Premier League Arsenal verzweifelt an Newcastle – und ärgert sich über den Schiedsrichter

Dabei hatte es in der Anfangsphase noch so ausgesehen, als sollte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta die Magpies am eigenen Strafraum einschnüren: Arsenal erspielte sich Chance um Chance. Martin Ödegaard setzte einen Volleyschuss über das Tor (3. Minute), Bukayo Saka zwang Newcastle-Torhüter Nick Pope zur Fußabwehr (5.), Granit Xhaka traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (7.).