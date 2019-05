Staunend, freudeschreiend lagen sich die Fans des FC Liverpool in den Armen, ekstatisch ineinander verschlungen wie beim 4:0 gegen Barcelona fünf Tage zuvor. Der Rausch währte jedoch nur 83 Sekunden. Manchester City war in Brighton kaum in Rückstand geraten, als Sergio Agüero schon wieder den Ausgleich erzielte (27. Minute) und dem Tabellenführer den Weg zu einem 4:1-Sieg und der erfolgreichen Titelverteidigung in der Premier League bahnte.

Die Liverpooler Hoffnung auf eine letzte dramatische Volte in der Meisterschaft zerschellte an der beängstigenden Konstanz der Ballbesitzspezialisten aus Manchester. Nach einer Woche des Wahnsinns regierte auf der Insel am Sonntag somit wieder die Logik in Form von Guardiolas Punktemaschine.

Der Katalane setzte sich zum zweiten Mal in Folge mit einem in Nähe der Perfektion angesiedelten Fußball der unaufhörlichen Dominanz durch. Unfehlbar effizient und exakt wie ein Laserschneidegerät zerstückelte sein City Woche für Woche Abwehrreihen, obwohl wichtige Spieler wie Kevin de Bruyne oder Fernandinho lange fehlten. Insgesamt lag man 2088 Minuten in Führung, ein neuer Liga-Bestwert. Gegen 14 Siege in Folge konnte am Ende auch das nur um einen Punkt (97) schlechtere Liverpool nichts ausrichten.

"Wir sind so müde"

Es ist schwer, das Spiel so einfach aussehen zu lassen, selbst wenn man wie die Himmelblauen die Mittel des Staatsfonds von Abu Dhabi zur Verfügung hat und sich damit zwei Dutzend mannschaftsdienliche Techniker der Spitzenkategorie leisten kann, die für Guardiolas hochkomplexe Passmuster unbedingt nötig sind. Citys Stil erfordert ständige Bewegung auf dem Platz und die totale Konzentration.

"Wir sind so müde", sagte Guardiola nach seinem zweiten Triumph im dritten Jahr. "Aber gewinnen macht süchtig. Die großen Sportler können nie genug bekommen." Nächste Woche hat der 48-Jährige die Chance, mit einem Sieg im FA-Pokal-Finale gegen Watford als erstes englisches Team ein nationales Triple zu erreichen. Im Ligapokal hatte er im Februar bereits Chelsea geschlagen.

Mike Hewitt / Getty Images Die Spieler von Manchester City feiern Guardiola: "Gewinnen macht süchtig"

Liverpools Beständigkeit und die zu erwartende Verbesserung der Verfolger würden sein Team in der kommenden Saison vor Probleme stellen, prophezeite Guardiola, gab sich aber zugleich kämpferisch. "Ich verspreche, dass wir die Herausforderung annehmen und noch stärker zurückkommen."

Da das im heimischen Wettbewerb eigentlich kaum mehr möglich ist, wird er sich Gedanken machen müssen, warum sich sein auf die Negation aller Zufälligkeiten zielender Ansatz mit City bisher nicht erfolgreich auf die Champions League übertragen lässt.

Partygesänge in Anfield

Der Gewinn eines dritten Europapokals bleibt nach zwei Erfolgen mit Barcelona (2009, 2011) weiter ein großes Ziel. Man darf gespannt sein, ob Guardiola es erreichen kann, bevor die Mannschaft wegen körperlich-geistiger Überbeanspruchung kollabiert, oder City im Zuge der Ermittlungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Financial-Fairplay-Regularien sportlich sanktioniert wird.

Liverpools Enttäuschung, am Ende einer "herausragenden, unglaublichen Saison" (Klopp) mit dem ungewollten Rekord als bester Zweiter der englischen Ligageschichte dazustehen, ist derweil dank der Aussicht auf das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur bedeutend erträglicher. Niemand weinte im Anfield ob des denkbar knappen Misserfolgs, das Publikum verabschiedete das Team mit Partygesängen.

Peter Powell / EPA-EFE/REX Jürgen Klopp

Liverpool ist sportlich endlich wieder so relevant, wie es der Vereinshistorie und der Anzahl der Fans im Lande entspricht; die kontrollierte, defensiv sichere Version des Klopp'schen Kraftfußballs lässt den Anhang zuversichtlich nach vorne schauen, zudem droht nicht mehr die Gefahr, die größten Stars an ein ausländisches Topteam zu verlieren. "Die besten Spieler wollen jetzt zu Liverpool", sagte kürzlich Luis Suárez, der 2014 zum FC Barcelona abgewandert war.

Ob Tottenham Hotspurs Mauricio Pochettino als dritter über mehrere Jahre im Amt tätiger Trainer bei einem "Top Six"-Verein sein Team in Richtung Meisterschaft bugsieren kann, hängt dagegen stark vom Ausgang des Europapokalendspiels in Madrid ab. Der Argentinier kokettierte in den vergangenen Tagen mit einem Abschied aus Nordlondon, ohne ihn stünde den Spurs wohl eine ähnlich schwierige Übergangszeit wie Arsenal (Platz fünf) und Chelsea (vier) bevor, die unter den jeweils im vergangenen Sommer gekommenen Trainern Unai Emery beziehungsweise Mauricio Sarri noch zu wechselhaft auftreten.

Da dem beschämend schlechten Rekordmeister Manchester United (sechs) 2019/2020 unter Ole Gunnar Solskjær ein neuerlicher Umbruch bevorsteht, wird es wohl wieder auf einen monumentalen Zweikampf der beiden siegeswütigen Kontrahenten an der Spitze hinauslaufen. City gegen Liverpool hat - wie einst Arsenal gegen Manchester United - das Zeug, die Premier League in den nächsten Jahren anhaltend in Rausch zu versetzen.