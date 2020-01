Wegen rassistischer und homophober Beleidigungen während des Fußballspiels zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea sind drei Zuschauer festgenommen worden. Das teilte Brighton auf seiner Vereinsseite mit.

Demnach wurden zwei Fans des Heimteams während der Premier-League-Partie wegen Beleidigung von Chelsea-Spielern und -Anhängern des Stadions verwiesen und der Polizei übergeben. Zudem wurde ein Chelsea-Fan wegen homophober Beleidigung von Brighton-Anhängern nach dem Stadionverweis von der Polizei festgenommen. Den Betroffenen drohen unter anderem eine lebenslange Stadionsperre.

Brighton-Geschäftsführer Paul Barber äußerte sich verärgert über den Vorfall. "Wenn die Aussicht auf ein lebenslanges Verbot, ihren Klub Fußball spielen zu sehen, nicht abschreckend genug ist, müssen wir uns fragen, ob den Gerichten die Befugnis eingeräumt werden sollte, strengere Strafen auszusprechen", sagte er. "Fußball kann nicht alles regeln, und wir sind es leid, dass der Ruf des Spiels von solchen Menschen beschädigt wird."

Es war nicht der erste Fall dieser Art in den vergangenen Wochen: Bei Chelseas Gastspiel bei Tottenham Hotspur vor zwei Wochen hatte es rassistische Beleidigungen gegen Chelseas Innenverteidiger Antonio Rüdiger gegeben. Der deutsche Nationalspieler schrieb daraufhin auf Twitter, dass es wichtig sei, darüber auch jenseits des Fußballfeldes zu sprechen. "Sonst wird es in ein paar Tagen wieder vergessen sein (wie immer)", schrieb er. "Es ist eine Schande, dass Rassismus auch in 2019 immer noch existiert. Wann hört dieser Schwachsinn auf?"