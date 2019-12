Nach rassistischen Vorfällen beim Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea hat die Polizei einen Fan verhaftet. Der Chelsea-Anhänger soll den koreanischen Angreifer Son Heung-min rassistisch beleidigt haben. Das berichten mehrere englische Medien, unter anderem "Guardian" und "Independent".

Demnach soll ein anderer Chelsea-Fan der Polizei den Vorfall gemeldet haben. Die Polizei sei auf "angebliche rassistische Sprechchöre" hingewiesen worden, sagte ein Sprecher.

Tottenham-Trainer José Mourinho betonte, wie wichtig Selbstkontrolle unter den Fans sei. Er appellierte an die Spurs-Anhänger, "auf den Mann links und auf den Mann rechts zu schauen" und beim kleinsten Anzeichen dazwischen zu gehen und zu versuchen, den Rassismus sofort zu unterbinden.

Affenlaute gegen Rüdiger

In der 62. Minute hatte Son für einen Tritt gegen Chelseas deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger die Rote Karte gesehen. Dabei kam es zu Affengesten gegenüber Rüdiger, woraufhin ein Statement über die Lautsprecher des Tottenham-Stadions durchgesagt wurde, in dem es hieß, dass rassistisches Verhalten von Zuschauern das Spiel stören würde.

Tottenham kündigte nach dem Spiel Untersuchungen zu den Vorkommnissen an. "Jede Form von Rassismus ist völlig inakzeptabel und wird in unserem Stadion nicht toleriert", hieß es in dem Statement. Am Montag erfuhr der "Guardian" von dem Londoner Klub, man habe Lippenleser engagiert, um Material von Sicherheitskameras auszuwerten.