James Tarkowski (60.) erzielte per Kopf das entscheidende Tor für den Abstiegskandidaten aus Liverpool. Der FC Arsenal erspielte sich nur in der ersten Hälfte ein paar Chancen und blieb danach offensiv komplett harmlos. So kassierte der FC Arsenal seine erste Pleite in der Liga seit dem 4. September, als die Londoner 1:3 gegen Manchester United verloren hatten.