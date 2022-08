Ein spezieller Umstand könnte sogar dazu führen, dass Newcastle die Top-Sechs der Liga angreift. United spielt nicht europäisch, sondern kann sich voll auf die Premier League konzentrieren. Und das Thema Belastung dürfte in dieser Saison noch größer werden als sonst. Denn gerade die Spieler der Topklubs müssen neben nationalen Wettbewerben und Europacup mitten in der Saison nach Katar, um dort eine WM zu spielen. Wenige Tage nach dem WM-Finale geht dann die Liga weiter. Dieses Pensum könnte zu Verletzungen führen und damit zu Krisen. Newcastle ist es zuzutrauen, dass es zur Stelle ist, wenn das geschieht.

Was wird aus Cristiano Ronaldo?

Die Ronaldo-Rechnung geht nicht mehr auf. Sie lautet eigentlich so: Die Tore, die der Starstürmer seinem Klub garantiert, wiegen schwerer als das, was er kostet, sowohl finanziell als auch sportlich. Denn Ronaldo verdient nicht nur ziemlich viel Geld, er bewegt sich auf dem Platz inzwischen vor allem dann, wenn es ihm einen Vorteil bringt. Laut der Statistikseite fbref.com presst kein Stürmer in Europas fünf Topligen so wenig wie Ronaldo.

Wer Ronaldo aufstellt, der muss das auffangen, sein Team ganz nach dem Portugiesen ausrichten. Das Problem ist, dass Ronaldo nicht mehr so trifft wie einst. 0,78 Torbeteiligungen gelangen ihm pro 90 Minuten in der abgelaufenen Saison für Manchester United. Das ist gut, aber nicht Weltklasse. In seiner erfolgreichsten Saison, 2014/2015, erreichte er eine mehr als doppelt so hohe Quote (1,64).