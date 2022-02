Harry Kane trumpft mit Tottenham gegen City auf Im Sommer wollte er zu Guardiola, nun hat er ihn geschlagen

In Minute 90.+2 den Ausgleich kassiert, in Minute 90.+5 das Siegtor geschossen: Tottenham hat Manchester bezwungen, und das lag vor allem an Harry Kane. Wird der Titelkampf in der Premier League jetzt spannend?