Tottenham gewinnt gegen Manchester City Schnelles Tor, dann den Gegner machen lassen

Hätte José Mourinho sich einen Spielverlauf malen können, er hätte wohl so ausgesehen: Ein frühes Tor, die Räume eng machen und auf Konter lauern. So kam es und so reichte es. Auf Pep Guardiola kommt viel Arbeit zu.