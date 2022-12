Kane bringt Tottenham zurück

Ein Querschläger des englischen Nationalspielers Eric Dier brachte Tottenham dann doch weiter ins Hintertreffen: Nach Diers verunglücktem Klärungsversuch gab es einen Eckball für Brentford, den Toney am zweiten Pfosten über die Linie drückte (54.).

Erst in der Schlussphase drückte die Mannschaft von Antonio Conte ihrerseits aufs Tempo. Harry Kane leitete das Comeback der Spurs ein, als er eine Halbfeldflanke platziert ins Tor köpfte (65.). Für Kane war es im siebten Einsatz an einem »Boxing Day« der zehnte Treffer, damit zog er an Robbie Fowler (neun Tore) vorbei und ist nun alleiniger Rekordhalter am Tradtionsspieltag.