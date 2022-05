Premier League Chelsea patzt – Tottenham und Arsenal kommen näher

In der Premier League spielen drei Klubs aus London um zwei offene Champions-League-Plätze. Der FC Chelsea hat dabei weiter die beste Ausgangslage – nach einer überraschenden 0:1 (0:0)-Niederlage beim abstiegsbedrohten FC Everton haben die in der Tabelle auf Platz drei liegenden Blues aber nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Tottenham Hotspur auf Platz fünf. Angeführt vom starken Son Heung-min, der zweimal traf und einen Treffer vorlegte, besiegten die Spurs Leicester City 3:1 (1:0). Dazwischen steht weiter der FC Arsenal, der sich bei West Ham United 2:1 (1:0) durchsetzte und bis auf drei Punkte an Chelsea heranschob.