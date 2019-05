Tottenham Hotspur hat am vorletzten Spieltag die vorzeitige Qualifikation für die Champions League verpasst. Bei der 0:1 (0:0)-Niederlage in Bournemouth mussten die Gäste mehr als 40 Minuten in doppelter Unterzahl agieren, nachdem Son Heung-Min (44. Minute) und Juan Foyth (48.) früh Rot sahen. Den Treffer des Tages erzielte Nathan Aké per Kopf in der Nachspielzeit.

Vorlage für die Konkurrenz

Konkurrent Chelsea kann nun mit einem Sieg gegen Watford an den Spurs vorbeiziehen. Sollten Arsenal (gegen Brighton) und Manchester United (in Huddersfield) ebenfalls drei Punkte holen, rücken sie auf einen bzw. zwei Zähler heran.

Die Partie begann wie erwartet: Die favorisierten Gäste kamen durch Lucas Moura (8.), Dele (15). und Moussa Sissoko (19.) früh zu guten Gelegenheiten. Der 19 Jahre alte Schlussmann von Bournemouth, Mark Travers, hielt bei seinem Debüt in der Premier League mehrfach glänzend.

Rot nach 125 Sekunden

Dann rückte Schiedsrichter Craig Pawson in den Mittelpunkt: Nachdem er den mit Gelb vorbelasteten Spurs-Mittelfeldspieler Eric Dier trotz zweiter weiterer gelbwürdiger Fouls nicht vom Platz stellte, sah dessen Teamkollege Son nach einer Tätlichkeit Rot (44.).

Spurs-Trainer Mauricio Pochettino reagierte in der Halbzeitpause und nahm mit Dier und Toby Alderweireld seine beiden mit einer Gelben Karte vorbelasteten Spieler vom Feld und brachte dafür unter anderem den Argentinier Foyth. Der musste nach 125 Sekunden allerdings schon wieder runter: Nachdem er mit offener Sohle seinen Gegenspieler Jack Simpson am Schienbein erwischte, war der Platzverweis folgerichtig.

REUTERS Nathan Aké mit dem entscheidenden Treffer

In doppelter Unterzahl agierte Tottenham nun aus einer verstärkten Defensive, die Gastgeber kamen trotz zwei Spielern mehr zu keinen gefährlichen Aktionen - bis zur 91. Minute: Dann verloren Dele und Christian Eriksen den Niederländer Nathan Aké nach einer Ecke aus den Augen, der aus kurzer Distanz wuchtig einköpfen konnte.

Am letzten Spieltag können die Spurs die Champions-League-Qualifikation weiterhin aus eigener Kraft realisieren. Bei einem Sieg gegen den FC Everton (12. Mai, 16 Uhr, Stream: Dazn) wäre Tottenham für die Königsklasse qualifiziert. Zuvor hat das Pochettino-Team allerdings noch eine weitere wichtige Partie vor sich: Am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE, TV: Sky, Stream: Dazn) treten die Spurs nach der 0:1-Hinspielniederlage zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Ajax Amsterdam an.

AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

1:0 Nathan Aké (90.+1)

Bournemouth: Travers - Smith, Cook, Simpson, Clyne - Ibe (76. Mousset), Lerma, Aké, Fraser - King - Wilson

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld (46. Foyth), Sánchez, Rose - Sissoko (82. Davies), Dier (46. Wanyama) - Dele, Eriksen, Son - Moura

Schiedsrichter: Craig Pawson

Gelbe Karten: Lerma / Sissoko, Dier, Alderweireld, Dele, Wanyama

Rote Karten: Son (44.), Foyth (48.)