Im kommenden Auswärtsspiel am Samstag (16 Uhr) bei Newcastle United wird die Mannschaft von Interimstrainer Aaron Danks betreut. Laut Club-Mitteilung müsse Emery noch Formalitäten klären, die seine Arbeitserlaubnis betreffen und soll seine Arbeit dann am 1. November aufnehmen.

Emery weiß, wie man die Europa League gewinnt

Emery hat bereits Erfahrung in der Premier League gesammelt, von 2018 bis 2019 trainierte er den FC Arsenal. Dazu kommen ein Engagement bei Paris St. Germain und drei Titel in Folge in der Europa League mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016).