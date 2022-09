In der englischen Premier League werden nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am kommenden Wochenende keine Fußball-Spiele stattfinden, das teilte die Liga in einem Statement mit. Damit folgt sie der Empfehlung der britischen Regierung. Zeitgleich hat auch die EFL, die für die drei Ligen unterhalb der Premier League verantwortlich ist, alle zum Wochenende geplanten Partien der unteren Ligen verschoben.