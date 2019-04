Primera División Raten Sie mal, wer Barça zum Titel geschossen hat...

Er kam, sah, traf und ließ sich feiern. Dank Lionel Messi hat der FC Barcelona vorzeitig den Meistertitel in der spanischen Primera División verteidigt. Der Argentinier erzielte das Goldene Tor zum 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen UD Levante. Damit hat Barça drei Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Atlético Madrid.

Bei Punktgleichheit entscheidet in Spanien nicht das Torverhältnis, sondern zuerst der direkte Vergleich, den Barcelona gegen Atlético für sich entschieden hat (1:1 und 2:0). Barças ewiger Rivale Real Madrid liegt nach einer verkorksten Saison mit 18 Punkten Rückstand auf Platz drei.

@LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!

8 leagues in 11 years.

Making the extraordinary seem normal.

#WeColorLaLiga pic.twitter.com/8GF2paM493 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27. April 2019

Gegen Levante saß Messi zunächst auf der Bank. Dafür durfte Philippe Coutinho von Beginn an ran und hätte die Katalanen eigentlich schon in der ersten Hälfte in Führung bringen müssen. Doch der Brasilianer scheiterte bei sechs Torschüssen entweder an Levante-Keeper Aitor Fernandez oder an der Latte (42. Minute).

Als es zur Halbzeit noch 0:0 stand, entschied Trainer Ernesto Valverde, Messi einzuwechseln. Der Superstar benötige nur eine gute Viertelstunde, um die Partie zu entscheiden. Nach Vorarbeit von Arturo Vidal ließ Messi in halbrechter Position im Strafraum mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler aussteigen und schob den Ball mit links unhaltbar ins lange Eck (62.). Es war sein 34. Saisontor in La Liga.

DPA Lionel Messi feiert

Unmittelbar nach dem Führungstreffer konnte sich auch Barcelonas deutscher Schlussmann Marc-André ter Stegen auszeichnen. Durch eine gute Parade gegen den eingewechselten José Luis Morales sicherte ter Stegen den Sieg und damit die vorzeitige Meisterschaft (65.). Kurz vor Schluss hatte Barça Glück, dass Levante mit einer abgefälschten Flanke den rechten Pfosten traf (90.).

Nach dem Double im vergangenen Jahr ist für Barcelona in der laufenden Saison noch das Triple möglich. Im Finale der Copa del Rey trifft der Titelverteidiger am 25. Mai auf den FC Valencia. Im Champions-League-Halbfinale bekommen es die Blaugrana mit Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool zu tun. Das Hinspiel findet am Mittwoch statt (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) - dann sicher wieder mit Messi in der Startformation.

FC Barcelona - UD Levante 1:0 (0:0)

1:0 Messi (62.)

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Vidal, Rakitic, Arthur (73. Busquets) - Dembélé (84. Sergi Roberto), Suarez, Coutinho (46. Messi)

Levante: Aitor - Coke, Vezo, Rober, Luna - Vukcevic (65. Bardhi) - Jason, Rochina (84. Roger), Campana, Simon (46. Morales) - Mayoral

Zuschauer: 91.917

Schiedsrichter: de Burgos

Gelbe Karten: Semedo, Piqué, Rakitic / Coke, Vezo, Rochina