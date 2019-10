Das größte Fußballspiel im spanischen Fußball zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid soll verlegt werden. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Grund für die Verschiebung seien demnach Sicherheitsbedenken.

Die spanischen Zeitungen "AS" und "Mundo Deportivo" berufen sich bei ihren Berichten auf eine Sitzung des Wettbewerbsausschusses des spanischen Verbands. Zuvor hatte die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels empfohlen.

In Katalonien halten die Unruhen weiter an. "El Clásico" sollte eigentlich am 26. Oktober in Barcelona stattfinden, an diesem Tag ist in den Straßen der Stadt eine Großdemo der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die harten Gerichtsurteile für die Separatistenführer der Region geplant.

Am vergangenen Montag waren neun Separatistenführer vom Obersten Gericht in Madrid wegen des illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom Herbst 2017 zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Seither kommt es in der Region und speziell in Barcelona regelmäßig zu gewalttätigen Protesten.

Ein neuer Termin stehe noch nicht, heißt es in den Berichten. Demnach hätten sich die Klubs zwar auf eine Neuansetzung am 18. Dezember geeinigt, der Verband wolle das Spiel jedoch nicht unter der Woche stattfinden lassen, offenbar wegen befürchteter Einbußen bei TV-Einnahmen.