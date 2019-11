Serie gerissen: Der FC Barcelona hat am 12. Spieltag in der spanischen Fußball-Liga eine Führung aus der Hand gegeben und bei Levante UD 1:3 (1:0) verloren. Für den Meister war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Folge.

Dabei hatte Lionel Messi die Gäste nach einem Foul an Nélson Semedo per Elfmeter zunächst in Führung geschossen (38. Minute). Kurz darauf aber musste Luis Suárez verletzt ausgewechselt werden (41.). Danach schien bei den Gästen nichts mehr zusammenzugehen.

Für Levante wiederum war plötzlich jeder Schuss auf das Tor vom deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ein Treffer. Zunächst drehten José Campaña (61.) nach einem schnellen Konter und Borja Mayoral (63.) mit einem sehenswerten Distanzschuss innerhalb von drei Minuten die Partie. Dann erhöhte Nemanja Radoja (68.) nach einem Freistoß volley auf den 3:1-Endstand. Zwar traf Messi später erneut, das Tor wurde aber nach Ansicht der Bilder nicht gegeben, da Antoine Griezmann zuvor im Abseits gestanden hatte.

Für Tabellenführer Barcelona war es die dritte Saison-Niederlage. Der Patzer bietet nun Real Madrid die Chance, mit einem Sieg gegen Betis Sevilla am Erzrivalen vorbeizuziehen.