In der spanischen Primera División hat Aufsteiger FC Granada 2:0 (1:0) gegen den Meister FC Barcelona gewonnen und vorübergehend die Tabellenführung erobert. Und nein, die Teams im ersten Satz wurden nicht vertauscht. Vielmehr ist es eine riesige Überraschung, die in Andalusien unmittelbar nach dem Anpfiff ihren Lauf nahm.

Nach nur einer Minute wurde Barça, das in der Champions League unter der Woche remis gegen Dortmund gespielt hatte, das erste Mal ausgekontert. Nach einem langen Ball von Granadas Torhüter Rui Silva und einem verlorenen Kopfballduell von Barcelonas Clément Lenglet war ein Großteil des Teams von Trainer Ernesto Valverde überspielt. Eine abgefälschte Flanke von Antonio Puertas köpfte Ramon Azeez am zweiten Pfosten in das Tor (2. Minute).

Enttäuschend ohne und mit Messi

Auch in der Folge war Barcelona nicht die klar bessere Mannschaft, Valverde hatte im Vergleich zum Spiel in Dortmund auf mehreren Positionen gewechselt und unter anderem Lionel Messi und Ansu Fati auf der Bank gelassen. Mit einem Doppelwechsel nach der Halbzeit korrigierte der Meistertrainer seine Entscheidung.

Gefährlich wurde aber wieder Granada. Nach einem Freistoß von der rechten Seite bekam der ebenfalls eingewechselte Arturo Vidal den Ball an die Hand. Nach Absprache mit dem Videoassistenten entschied Schiedsrichter Cuadra Fernandez auf Elfmeter. Alvaro Vadillo verwandelte (66.). Es war bereits der Endstand, weil Barça auch in der Folge nicht zwingend wurde. Lediglich einen Schuss brachte der große Favorit während der gesamten Partie auf das Tor des Aufsteigers.

Weil auch Atlético Madrid patzte und gegen Celta Vigo nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, ist Granada mit nun zehn Punkten aus fünf Spielen zumindest bis Sonntag Tabellenführer. Barcelona rutscht durch die Niederlage dagegen auf Rang sieben ab. Am Sonntag kann der bisherige Tabellenführer FC Sevilla gegen Real Madrid den ersten Platz zurückerobern.