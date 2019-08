Primera División Barcelona verliert Ligaauftakt gegen Athletic

Der FC Barcelona ist mit einer Niederlage in die Primera División gestartet. Bei Athletic Bilbao verlor der Titelverteidiger 0:1 (0:0), das Tor erzielte der 38 Jahre alte Routinier Aritz Aduriz mit einem sehenswerten Seitfallzieher in der 89. Minute.

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bewahrte Barcelona in der ersten Halbzeit noch mit mehreren guten Paraden vor einem Rückstand. Die besseren Chancen aber hatte Barcelona. Unter anderem vergab Stürmerstar Luis Suárez in der 32. Minute eine Gelegenheit, als er mit einem Abschluss am Aluminium scheiterte. Noch in der ersten Hälfte musste Suárez verletzt das Feld verlassen. Ob eine ernsthafte Verletzung vorliegt, war zunächst nicht bekannt.

Wahnsinn! Legende Aduriz trifft per Fallrückzieher! pic.twitter.com/miloCDOIgu — DAZN DE (@DAZN_DE) August 16, 2019

Während Superstar Lionel Messi aufgrund einer Wadenzerrung nicht im Kader stand, feierten zwei Zugänge ihre La-Liga-Premiere im Dress der Katalanen: Antoine Griezmann, für angeblich 120 Millionen Euro von Atlético gekommen, sowie Ajax Amsterdams Toptalent Frenkie de Jong standen in Barcelonas Startelf.

Nicht mehr dabei war Philippe Coutinho, den Barcelona voraussichtlich für ein Jahr zum FC Bayern München ausleihen wird. Zu einer möglichen Rückkehr von Neymar von Paris Saint-Germain, über die seit Wochen spekuliert wird, äußerte sich der Klub nicht.

Erstmals nach zehn Jahren in Folge hat Barcelona seinen Ligaauftakt verloren. 2008 unterlag der Klub bei Numancia 0:1, es war das erste Spiel von Trainer Pep Guardiola. Am Ende der Saison gewann Barcelona Meisterschaft, Pokal und Champions League.

Die weiteren Titelfavoriten greifen im Laufe des Wochenendes ein: Real Madrid am Samstag bei Celta Vigo, Atlético am Sonntag gegen Getafe.