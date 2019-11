Real Madrid - Real San Sebastian 3:1 (1:1)

Nach nicht mal zwei Minuten lag Real Madrid gegen das Überraschungsteam Real San Sebastian bereits zurück, als Sergio Ramos einen verunglückten Rückpass in die Füße von Willian José spielte und der zur Führung für die Gäste traf (2. Minute). Doch der in dieser Situation noch machtlose Real-Keeper Thibaut Courtois verhinderte in der 15. Minute mit einer starken Parade gegen José, dass die Königlichen bereits in der ersten Viertelstunde den zweiten Treffer kassierten.

Doch Real fing sich und glich noch vor der Pause aus, als Karim Benzema eine Freistoß-Flanke von Luka Modric mit der Brust im Tor der Gäste unterbrachte (37.). Modric war es auch, der kurz nach der Pause für Fede Valverde auflegte, der per Schuss aus 20 Metern die Real-Führung erzielte. Valverde hatte allerdings Glück, dass der Ball von einem Verteidiger unhaltbar abgefälscht wurde.

Für die Entscheidung sorgte Modric dann mit einem eigenen Treffer. Der Kroate schloss einen sehenswerten Doppelpass mit Benzema per Volleyschuss aus elf Metern ab und erzielte so den letzten Treffer der Partie zum 3:1-Endstand (74.).

Während Modric bejubelt wurde, gab es für Gareth Bale bei seiner Einwechslung in der 67. Minute Pfiffe. Der Waliser hatte seinen Klub und dessen Anhänger beim Länderspiel am Mittwoch gegen Ungarn verärgert, als er den Sieg mit einem provokanten Banner bejubelt hatte.

JUAN CARLOS HIDALGO/EPA-EFE/REX Barcelonas Arturo Vidal (links) erzielte seinen fünften Saisontreffer

CD Leganes - FC Barcelona 1:2 (1:0)

Der FC Barcelona hatte einige Mühe, seine Tabellenführung beim Tabellenschlusslicht CD Leganes zu verteidigen. Spaniens amtierender Meister geriet bereits in der 12. Minute in Rückstand, als Youssef En-Nesyri mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel traf.

Die Wende für Barcelona brachten zwei Standardsituationen. Zunächst köpfte Luis Suárez eine Freistoß-Flanke von Lionel Messi zum Ausgleich ins Tor (53.), in der 79. brachte Arturo Vidal den Ball nach einer Ecke aus einem Meter über die Linie. Durch den Sieg bleibt Barcelona Tabellenführer, da der Klub nach wie vor die bessere Tordifferenz als Rivale Real hat.

FC Granada - Atlético Madrid 1:1 (0:0)

Immer mehr den Anschluss an das Spitzenduo verliert Atlético Madrid. Das Team spielte im 14. Saisonspiel bereits zum siebten Mal unentschieden. In einer intensiv geführten Partie mit sieben Gelben Karten führten die Gäste sogar durch ein Tor von Renan Lodi (60.), doch German Sanchez glich in der 67. Minute für den neuen Tabellensechsten aus.