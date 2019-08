Schwache Vorbereitung, Wut auf Trainer Zinédine Zidane, eine Posse um Gareth Bale: Die vergangenen Wochen waren alles andere als ruhig verlaufen für Real Madrid. Umso überraschender nun, dass die Königlichen mit einem 3:1 (1:0)-Erfolg bei Celta Vigo einen so klaren Sieg zum Saisonstart der Primera División gefeiert haben. Dabei spielte Real von der 57. Minute an in Unterzahl. Luka Modric hatte die Rote Karte gesehen, nachdem er Denis Suárez auf den Fuß gestiegen war.

Karim Benzema hatte Real in der 12. Spielminute nach Vorarbeit des wechselwilligen Bale in Führung gebracht. Toni Kroos erzielte kurz nach dem Platzverweis gegen Modric mit einem herrlichen Schuss aus rund 25 Metern in den Torwinkel den zweiten Treffer der Königlichen (61. Minute). Lucas Vazquez (81.) erhöhte auf 3:0, bevor der 18 Jahre alte Iker Losada (90.+1) noch für Vigo traf.

Toni Kroos meldet sich im Eröffnungsspiel für Real gleich mal zu Wort. Geile Bude. pic.twitter.com/xSC4XSRFUc — DAZN DE (@DAZN_DE) August 17, 2019

Meister FC Barcelona hatte am Freitag bei Athletic Bilbao 0:1 verloren.