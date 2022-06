Prozess gegen Blatter und Platini Der Opferkult der gefallenen Fußballbosse

Beleg auf wundersame Weise aufgetaucht

Dass daraus für Platini dennoch nichts wurde, lag daran, dass 2015 das ganze über Jahre geknüpfte Blatter'sche Netzwerk zusammenbrach. Die Razzia im Fifa-Hotel in Zürich, die Fifa-Korruption im Nachgang der WM-Vergabe an Russland und Katar, die Schmiergeldzahlungen, die die Mitglieder des Fifa-Exekutivkomitees über die Jahre kassiert hatten – all das wurde nun offenbar, all das wurde Teil der Ermittlungen. Der Selbstbedienungsladen flog auseinander.

Und mittendrin in all dem Wust der beschlagnahmten Akten, zigtausend Dateien und Dokumente tauchte auf fast wundersame Weise ganz früh der Beleg über die Millionenzahlung von Blatter an Platini auf. Nur wenige Monate nach der Razzia preschte die Schweizer Staatsanwaltschaft damit an die Öffentlichkeit vor – passenderweise, kurz bevor Platini die Blatter-Nachfolge antreten konnte.

Als einer, der zwei Millionen Franken ungeklärten Zwecks von Blatter angenommen hatte, war Platini als künftiger Fifa-Boss jäh erledigt. Stattdessen begann auf ähnlich wundersame Weise der Aufstieg von Platinis bis dahin unscheinbarem Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino zum neuen Fifa-Boss.