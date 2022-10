Brasiliens Fußball-Star Neymar hat einem Medienbericht zufolge vor einem Gericht in Barcelona ausgesagt, er habe nicht an den Verhandlungen über seinen Wechsel zum FC Barcelona 2013 teilgenommen. »Darum hat sich mein Vater gekümmert. Ich habe unterschrieben, was er mir gesagt hat«, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Europa Press.