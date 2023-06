Der französische Präsident Emmanuel Macron will Stürmerstar Kylian Mbappé von einem Verbleib bei Meister Paris Saint-Germain überzeugen. Auf die Frage eines jungen PSG-Fans am Rande der VivaTech-Messe in Paris sagte Macron, er habe »keine Ahnung« von der Zukunft Mbappés. »Aber ich werde versuchen, mich für den Verbleib des französischen Kapitäns einzusetzen«, fuhr der Politiker fort.