+++ Fußball-Transferticker +++ PSG hat Interesse an Cunha, Messi ist Inter zu teuer

Wechselt Matheus Cunha von einer Hauptstadt in die nächste? PSG meldet Interesse am Hertha-Profi an. Inter Mailand dementiert Kontakte zu Lionel Messi. Die News und Gerüchte des Tages.