Französischer Fußball Während sich PSG auf das Champions-League-Finale vorbereitet, wird in der Ligue 1 schon wieder gespielt

Am Sonntag kämpft der französische Meister Paris gegen den FC Bayern noch um den Titel in der Königsklasse, schon heute startet die heimische Liga in eine neue Spielzeit. Auch neue Corona-Fälle sind kein Hindernis.