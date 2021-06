Carls Zeiss Jena vs. DFB vor dem Bundesgerichtshof Sind Vereine wirklich für Pyro-Einsätze ihrer Fans haftbar?

Wenn Fußballfans Pyrotechnik abfackeln, muss der Verein zahlen. So ist es in den Verbandsstatuten geregelt. Aber ist das auch rechtens? Der Viertligist Carl Zeiss Jena will das nun vor den Bundesgerichtshof klären.