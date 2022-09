Gänsehautmoment in Glasgow: Rangers-Fans intonieren vor Beginn der Champions-League-Partie gegen Neapel »God save the Queen«, um ihre verstorbene Monarchin zu ehren.

Die UEFA hatte den britischen Klubs im Vorfeld verboten, die Hymne vor den Begegnungen am Mittwochabend zu spielen. Grund: Der Fußballverband wollte so für eine der Trauer angemessene ruhige Atmosphäre in den Stadien sorgen.

Ein Verbot, das die Fans lautstark ignorieren.

Die Glasgow Rangers stehen traditionell der Britischen Krone nahe. Mit der Choreografie und der Hymne sorgten die Fans eigenmächtig für einen gebührenden Abschied von ihrer Königin.