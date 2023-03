Fan-Ausschreitung bei Frankfurt-Spiel Italiens Regierung fordert harte Strafen nach Gewalt in Neapel

Krawalle in der Stadt, ein Angriff aufs Frankfurter Teamhotel: Rund um das Champions-League-Spiel in Neapel kam es zu heftigen Ausschreitungen. Die Regierung will nun auch die deutsche Politik in die Pflicht nehmen.