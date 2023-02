Fußballspieler klagen immer wieder über die hohe Belastung. So fühlte sich Real-Torwart Thibaut Courtois 2021 von der Uefa und der Fifa wie ein »Roboter« behandelt. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan kritisierte damals die möglichen Reformen in der Champions League und schrieb auf Twitter : »Mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn niemand an uns Spieler?«. Die Spielergewerkschaft Fifpro wiederholte ihre Kritik an den Spielplänen nun in einem Bericht der ›Deutschen Welle‹ . Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann sagte: »Die heutige Menge an Spielen belastet das psychische und physische Wohlbefinden der Spieler zu sehr.«