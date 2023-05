Die Personen müssen sich wegen eines »Hassdeliktes« verantworten. Drei der Festgenommenen seien »aktive Mitglieder einer Ultra-Gruppe von Fans eines Madrider Vereins«, sagte die Polizei.

Auseinandersetzung mit Ligaboss Tebas

Die Schaufensterpuppe wurde am Morgen des Derbys zwischen Real Madrid und Atletico Madrid in der Copa del Rey am Hals aufgehängt. Dazu gab es ein Transparent mit der Aufschrift »Madrid hasst Real«. Die Festnahmen erfolgten zwei Tage nach dem jüngsten Fall von rassistischen Beschimpfungen gegen den brasilianischen Stürmer in einem Ligaspiel gegen Valencia.