Rassismus von Fans bei EM-Qualifikation Uefa klagt Bulgariens Fußballverband an

Nach den rassistischen Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England hat der europäische Fußballverband (Uefa) ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das teilte die Uefa am Dienstag mit. Zuvor hatte der englische Verband (FA) Konsequenzen gefordert.

Den Bulgaren wird rassistisches Verhalten und das Werfen von Gegenständen vorgeworfen, zudem das Stören der Nationalhymne. Der bulgarische Verband BFU muss außerdem erklären, weshalb entgegen der Sicherheitsbestimmungen Wiederholungen auf einem Bildschirm gezeigt wurden. Am Nachmittag war Boris Michajlow auf starken öffentlichen Druck hin von seinem Posten als bulgarischer Verbandspräsident zurückgetreten.

Auch die FA wird zur Rechenschaft gezogen, ebenfalls wegen des Störens der Nationalhymne. Zudem wird dem Verband zur Last gelegt, dass nicht ausreichend Ordner mitgereist wären.

Bei der 0:6-Niederlage der Bulgaren gegen England hatten Heimfans rassistische Rufe angestimmt. Es waren Affenlaute zu hören, im Publikum waren Hitlergrüße zu sehen. In der 28. und der 43. Minute stand die Partie jeweils kurz vor dem Abbruch, die Gäste entschieden sich jedoch, das Spiel fortzuführen.

Nun droht den Bulgaren laut Uefa-Disziplinarreglement ein Spiel ohne Zuschauer sowie eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Die Strafe könnte aber noch höher ausfallen, weil bereits im Hinspiel am 10. Juni in Prag bulgarische Fans für rassistische Zwischenfälle gesorgt hatten, weshalb beim EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am 17. November 3000 Plätze leer bleiben müssen.