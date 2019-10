Zweiter Erfolg im dritten Gruppenspiel: RB Leipzig hat am Mittwoch einen großen Schritt Richtung Achtelfinale der Champions League gemacht. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann besiegte nach Pausenrückstand Zenit Sankt Petersburg 2:1 (0:1) und hat damit Wiedergutmachung nach der Heimpleite gegen Olympique Lyon geleistet.

Leipzig begann schwungvoll und hatte schon nach wenigen Minuten die große Chance zum 1:0. Ein Fernschuss von Konrad Laimer klatschte allerdings nur gegen die Latte, Zenit-Torwart Kerschakow hatte zuvor die Hand noch an den Ball bekommen und so das Tor verhindert.

Auch in den Folgeminuten war RB das dominante Team, die Gäste aus Russland schafften es allerdings immer wieder, auch eigene Konter anzusetzen. Einer davon war in der 25. Minute erfolgreich. Innenverteidiger Rakitzki nahm einen Abpraller aus der Leipziger Abwehr mit vollem Risiko und traf aus 25 Metern ins lange Eck.

In der Folge mühten sich die Leipziger zwar im Angriff, Timo Werner hatte den Ausgleich auch auf dem Fuß, verzog aber aus kürzester Distanz, so dass Petersburg den Vorsprung in die Pause mitnehmen konnte.

Leipzig schlägt nach der Pause schnell zu

Die zweite Hälfte begann optimal für RB. Wieder war Laimer schon früh wieder auf Betriebstemperatur, er schloss eine sehenswerte Kombination mit Sabitzer zum 1:1 ab, Kerschakow war diesmal chancenlos. Leipzig nahm den Aufwind mit in die Halbzeit, drängte weiter und traf: Marcel Sabitzer setzte nach einer Stunde Spielzeit einen Schuss von der Strafraumkante präzise und mit bester Technik zum 2:1 ins Petersburger Tor. Das Spiel war gedreht.

Die Russen erhöhten danach noch einmal das Tempo und hatten zwei gute Einschussgelegenheiten. RB zeigte sich dagegen vor dem Tor zu fahrig, sonst wäre die Partie früher entschieden worden. Dennoch reichte es, um den Sieg einzufahren.

RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg 2:1 (0:1)

0:1 Rakitzki (25.)

1:1 Laimer (48.)

2:1 Sabitzer (59.)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Mukiele - Kampl, Laimer (86. Demme) - Sabitzer, Forsberg, Lookman (69. Poulsen) - Werner (46. Cunha)

St. Petersburg: Kerschakow - Karawajew, Ivanovic, Rakizki, Santos - Schatow (65. Osorio), Barrios, Osdojew - Dsjuba, Azmoun (75. Kuzjaew), Driussi (82. Mak)

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

Gelbe Karten: - / Barrios

Zuschauer: 40.000