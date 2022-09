Spannend wäre die Verpflichtung von Rose auch deshalb, weil er auf seinen früheren Gladbacher Kollegen Max Eberl treffen könnte, der laut TV-Sender Sky neuer Sportdirektor bei RB werden soll. Für Gladbach hatte Ex-BVB-Trainer Rose zwischen 2019 und 2021 an der Seitenlinie gestanden, die Saisons als Vierter beziehungsweise Achter abgeschlossen und das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Tedesco hatte RB Leipzig im vergangenen Dezember als Cheftrainer übernommen. Von Tabellenplatz elf führte der 36-Jährige die Sachsen als erfolgreichstes Rückrundenteam in die Champions League. In der Europa League erreichte RB das Halbfinale. Im Mai gewann Leipzig dann das DFB-Pokalfinale in Berlin.