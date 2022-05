RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal Die Antihelden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zehn und Tedesco: Ein Freiburger Befreiungsschlag schien schon die Vorentscheidung zu bringen: Lucas Höler wand sich um Marcel Halstenberg , erlief den langen Ball zuerst und wurde vom Leipziger per Notbremse zu Fall gebracht. Eine unumstrittene Rote Karte – aber eine, nach der die zehn verbliebenen Leipziger erst so richtig ins Spiel fanden. Und zum Ausgleich kamen: Eine schon geklärte Freistoßflanke hob Konrad Laimer noch einmal in den Strafraum, Willi Orban legte per Kopf quer auf den mitgelaufenen Christopher Nkunku , frisch zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Der traf natürlich, es war seine 55. Torbeteiligung der laufenden Saison in allen Wettbewerben. Trainer Domenico Tedesco war so begeistert, dass er sich mit den Spielern in die Jubeltraube stürzte.

Böses Aluminium zu gutem Spiel: Erst in der Verlängerung berappelten sich die Freiburger wieder, nachdem Benjamin Henrichs (82.) und Dani Olmo (85.) noch Chancen hatten, das Spiel in 90 Minuten für Leipzig zu entscheiden. Dann näherte sich der Sportclub wieder an: Ermedin Demirović köpfte an den Pfosten (92.), Péter Gulácsi lenkte Janik Haberers Versuch an den Innenpfosten (104.), erneut Haberer scheiterte an der Latte (115.). Doch das war noch nicht die letzte Pointe dieser atemlosen Partie, nicht einmal die vorletzte.

Adlerauge Stegemann: Denn noch bevor es zum tatsächlichen Shootout kam, wähnte sich Leipzig im Elfmeter-Glück – und war ganz perplex, dass Referee Sascha Stegemann nicht auf den Punkt zeigte. Hatte Nicolas Höfler nicht Olmo ganz klar zu Fall gebracht? Ja, aber davor und weit weniger klar hatte er auch den Ball gespielt. Stegemann schaute sich das, was er schon in der Realgeschwindigkeit richtig erkannt hatte, noch einmal in der Zeitlupe an. Am Ende führte die ganze Aufregung zu nichts außer Gelb-Rot für den schon ausgewechselten Leipziger Kevin Kampl.