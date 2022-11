Werners Leiden: Kurz bevor Leipzig über Nkunkus 1:0 jubeln durfte, hatte sich das Team noch über einen Fehlschuss von Werner ärgern müssen. Aus guter Position brachte der DFB-Nationalstürmer den Ball nur unplatziert auf das Tor, immerhin, den Abpraller nutzte anschließend der französische Teamkollege. Die teils schlechte Chancenverwertung des 26-Jährigen ist seit Monaten Diskussionsthema . Und Werners Abend sollte mit der verletzungsbedingten Auswechslung böse weitergehen. Am Donnerstag soll Werner in einem Krankenhaus in Leipzig untersucht werden, bisher soll er über Schmerzen am Sprunggelenk klagen. »Timo ist hoffentlich nicht schwer verletzt«, sagte Nkunku nach Abpfiff. Deutschland hat sein erstes WM-Spiel am 23. November gegen Japan, seinen Kader für das Turnier nominiert Bundestrainer Hansi Flick am 11. November. Bisher war Werner Stammspieler unter Flick.