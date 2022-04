Eine Art Mathematiklehrer ist auch Domenico Tedesco, zumindest wird ihm das Wissenschaftliche, das Akribische, das Vermessen des Fußballs auch in der Art nachgesagt, in der er RB Leipzig trainiert. An diesem Pokalabend gegen den 1. FC Union Berlin im Halbfinale des DFB-Pokals, den RB am Ende glücklich und in letzter Minute 2:1 für sich entschied, hätte er sich allerdings fast verrechnet.

Eine Stunde lang stieß der Fußball, den Tedesco den Leipzigern in den vergangenen Monaten mit so viel Erfolg verordnet hatte, an seine Grenzen. Die Gäste aus Berlin machten genau das, was man gegen diese Mannschaft aus Leipzig tun muss: Immer wieder früh angreifen, die Dominanz auf den Flügeln übernehmen, den schnellen Leipziger Stürmern sofort auf die Füße steigen, schon im Mittelfeld nerven, was das Zeug hält, um dann überfallartig zu kontern.

»Wir waren sehr nah dran, das Spiel zu gewinnen«, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach der Partie. Trimmel hat auch ein Hobby, er ist Tätowierer, und wenn Union den 1:0-Vorsprung aus der ersten Hälfte über die Zeit gerettet hätte, dann hätte Trimmel wahrscheinlich seine eigene Flanke zum Führungstor als Tattoo stechen müssen, so präzise, so geradezu Tedesco-haft mathematisch genau ist selten in dieser Saison in einem wichtigen Spiel eine solche Flanke geschlagen worden. Ein Gemälde von einer Flanke, die Union-Stürmer Sheraldo Becker zur Führung veredelte.

Beide wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt, Forsberg nach 63 Minuten, Poulsen in der 89. Minute, und als beide gemeinsam auf dem Platz standen, auch wenn es nur wenige Minuten waren, war RB, das sich bis dahin nach dem Elfmeter-Ausgleich eher in Richtung Verlängerung gespielt hatte, mit einer ganz neuen Zugkraft ausgestattet.

Dann muss halt einer wie Emil Forsberg her, einer, der nicht für den Fußball vom Stile Tedescos steht. Forsberg und sein alter Sturmkumpel Yussuf Poulsen sind derzeit nur zweite Wahl bei RB, weil vorne Nkunku und André Silva unumstritten sind und weil auch der junge Ungar Dominik Szoboszlai von Tedesco vorgezogen wird. Einer, der das dynamische Lauf- und Passspiel der Leipziger, das der Trainer will, konsequenter mitmacht als die beiden Routiniers Forsberg und Poulsen.

Tore in der Nachspielzeit sind immer unglücklich für den, der sie kassiert. Aber in diesem Fall war der Treffer kein Zufall. Forsberg, der schon im Vorjahr im Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen in letzter Minute das Siegtor erzielt hatte, profitierte am Ende von einer wahren Chancenkette. Erstmals überhaupt in diesem Spiel fand so etwas wie ein Powerplay aufs Union-Tor statt. Von »Leidenschaft und Mentalität« sprach Forsberg danach, das sind die bekannten Hilfsausdrücke im Fußball, wenn plötzlich ein Team den Moment erwischt.

RB Leipzig steht nunmehr im Pokalendspiel, es hat sich als bestes Rückrundenteam mittlerweile auf den Champions-League-Platz drei in der Bundesliga nach vorne bewegt, in der Rückrunde hat RB nur ein Spiel verloren, das bei Bayern München. Und in der Europa League steht die Mannschaft im Halbfinale und bekommt es in der nächsten Woche mit dem nächsten stimmgewaltigen Gästepublikum zu tun, wenn die Glasgow Rangers zu Besuch sind.