Von 0 auf 9 in drei Partien: Nur ein paar Wochen ist es her, da stand RB Leipzig noch mit dem Rücken zur Wand. Zwei Spiele, null Punkte, dem ambitionierten Pokalsieger drohte das Aus in der Gruppenphase der Königsklasse. Drei Partien und neun Punkte später haben die Leipziger vor dem abschließenden Duell gegen Verfolger Schachtar Donezk (sechs Punkte) beste Chancen auf den Schritt ins Achtelfinale. »Wir haben es in der eigenen Hand, wir müssen nicht mal gewinnen«, freute sich Torschütze Timo Werner nach dem Spiel – weil man genau das soeben gegen eine Mannschaft geschafft hatte, die Niederlagen aus dieser Saison noch gar nicht kannte.