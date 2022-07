»Mit seiner Größe, seiner körperlichen Präsenz, seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor bekommen wir einen Stürmer, der sehr gut zu der Art Fußball passt, die wir auf den Platz bringen möchten«, sagte Sportmanager Fredi Bobic in der Vereinsmitteilung.

AC Mailand verleiht Maldini-Nachwuchs

Der italienische Meister AC Mailand verleiht Daniel Maldini, den Sohn von Milan-Klublegende Paolo Maldini, für eine Saison an Spezia Calcio. Der 20-Jährige kam in der vergangenen Saison nur zu acht Kurzeinsätzen in der Serie A und soll nun bei seinem neuen Klub Spielpraxis sammeln.