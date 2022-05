Madrids Finaleinzug in der Champions League Realer Wahnsinn

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zweite Hälfte: Nach acht Sekunden hätte all das taktische Geplänkel vorbei sein können. Nach dem Anstoß schickte Kroos Dani Carvajal auf rechts in die Tiefe, dessen Flanke erreichte Vinicius Junior am zweiten Pfosten, doch der Brasilianer schoss – von der überrumpelten City-Abwehr allein gelassen – aus wenigen Metern vorbei. Im weiteren Verlauf war Real die bessere Mannschaft, ohne wirklich torgefährlich zu werden. Doch das Spiel sollte noch Fahrt aufnehmen – und dann eben doch ans Hinspiel erinnern.

Benzema I: Es ist noch etwas früh, um sich Gedanken über den kommenden Weltfußballer zu machen. Karim Benzema sollte nach den bisherigen Eindrücken dieser Saison aber in der engeren Auswahl sein – allein in den fünf K.o.-Spielen der Champions League bis hierher hatte der Franzose neun Treffer erzielt. In der ersten Hälfte schaffte es Benzema allerdings nicht, seinem Ruf als Spielentscheider gerecht zu werden. Einen Kopfball setzte der Stürmer freistehend weit über das Tor (5.), mit dem Fuß schoss er erneut ins obere Regal (12.), beim dritten Abschluss stand Benzema im Abseits (43.).

Wenn die Fesseln fallen: In der 68. Minute erhoben sich die Zuschauer im Estadio Santiago Bernabéu. Toni Kroos, Dirigent und Passmaschine von Real, wurde beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Es war einerseits der Dank für eine Real-Legende, vor allem aber war es das Startsignal für das Ablegen der taktischen Fesseln. Zunächst sollte der Wechsel City in die Karten spielen. Im Mittelfeld ergaben sich mehr Räume, die gerade Gündoğan nach seiner Einwechslung (72.) zu nutzen wusste. Er war auch an der Entstehung des Führungstors von Riyad Mahrez (73.) beteiligt. Doch Real glaubt immer, auch bis zur letzten Sekunde an sich. Für Kroos war im Übrigen Doppeltorschütze Rodrygo eingewechselt worden.

Benzema II: Als es in die Verlängerung ging, standen neben Kroos auch Casemiro und Modrić längst nicht mehr auf dem Platz. Das Herzstück von Real feuerte stattdessen von außen an – auch Benzema. Und der Torjäger sollte dieses Halbfinale dann doch entscheiden. In der 93. Minute war er nach Zuspiel von Rodrygo einen Tick eher am Ball als Ruben Dias, Citys Verteidiger traf Benzemas Bein und Schiedsrichter Orsato entschied auf Elfmeter. Benzema trat selbst an, verzichtete diesmal auf die gelupfte Panenka-Variante aus dem Hinspiel und ließ Torhüter Ederson mit dem Flachschuss ins linke Eck keine Chance. Der Wahnsinn war Real – wie schon so oft in den vergangenen Jahren. Nun spielt Madrid um den 14. Titel in der Champions League.