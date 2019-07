Testspieldebakel gegen den Stadtrivalen Real Madrid verliert 3:7 gegen Atlético

Real Madrid hat in seinem letzten Testspiel auf der diesjährigen US-Sommertour eine hohe Niederlage kassiert. Der spanische Rekordmeister wurde vom Stadtrivalen Atlético Madrid 3:7 (0:5) geschlagen.

"Ich bin nicht besorgt, aber das tut weh", sagte Real-Trainer Zinédine Zidane. "Man spielt nicht, um zu verlieren. Es war ein schlechtes Spiel. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, was falsch gelaufen ist, um sicherzustellen, dass das nicht noch einmal passiert."

Diego Costa (1. Minute/28./45. per Elfmeter), Zugang João Félix (8.) und Ángel Correa (19.) sorgten mit ihren Treffern für Atleticos 5:0-Halbzeitführung. Diego Costa (51.) erhöhte auf 6:0, ehe Nacho (59.) den ersten Real-Treffer erzielte. Atléticos Diego Costa und Reals Dani Carvajal erhielten in der 65. Minute jeweils die Rote Karte. Vitolo (70.) erhöhte dann auf 7:1. Karim Benzema (85. per Elfmeter) und Javier Hernández Carrera (89.) stellten den Endstand her.

Real Madrid beendet seine US-Reise mit zwei Niederlagen und einem Sieg. Bei den Königlichen kam auch Gareth Bale zum Einsatz, der vor einem Wechsel nach China stehen soll. Der Klub will den Waliser unbedingt verkaufen. Lesen Sie hier, warum Bale bei Real Madrid in Ungnade gefallen ist.

Der von Eintracht Frankfurt geholte Stürmer Luka Jovic musste nach einem Zusammenprall mit Atlético-Torwart Jan Oblak nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.