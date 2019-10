Primera Division Real Madrid gewinnt das Topspiel, Kroos verletzt sich

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid bleibt nach einer Zitterpartie zumindest in der heimischen Primera Division auf Kurs. Das Team von Trainer Zinedine Zidane, das in der Champions League zuletzt nicht über ein 2:2 gegen den FC Brügge hinausgekommen war, gewann am achten Spieltag gegen den direkten Verfolger FC Granada 4:2 (2:0) und baute seine Tabellenführung zunächst auf vier Punkte aus.

Nationalspieler Toni Kroos musste dabei nach 34 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Ob der 29-Jährige für die anstehenden Länderspiele gegen Argentinien am Mittwoch und vier Tage später in Estland zur Verfügung steht, ist unklar. Zidane sagte bei der anschließenden Pressekonferenz, er hoffe, dass Kroos in Madrid bleibe.

Karim Benzema (2.), 100-Millionen-Neuzugang Eden Hazard mit seinem ersten Tor für Real (45.+1) und der frühere Weltfußballer Luka Modric (61.) schossen für Real eine scheinbar beruhigende 3:0-Führung heraus. In der Schlussphase ließen Darwin Machis (69.) und Domingos Duarte (78.) die Königlichen aber noch einmal bangen. Der ehemalige Münchner James (90.+2) erlöste die Fans im heimischen Bernabeu-Stadion erst in der Nachspielzeit.