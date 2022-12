Endrick würde aber wohl frühestens im Sommer 2024 vom brasilianischen Fußball-Meister nach Madrid wechseln, da der Angreifer am 21. Juli 2024 volljährig wird und erst danach nach FIFA-Statuten offiziell wechseln darf. Am 6. Oktober gab er für Palmeiras beim 4:0 über Coritiba sein Debüt und avancierte nur wenige Wochen später zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Teams aus São Paulo, als er beim 3:1 bei Athletico Paranaense gleich doppelt traf. Palmeiras wurde am Ende brasilianischer Meister. Auch Paris St. Germain und der FC Chelsea sollen das Wunderkind auf dem Zettel gehabt haben.