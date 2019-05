Sergio Ramos will doch nicht nach China "Für Real würde ich sogar gratis spielen"

Am vergangenen Dienstag hatte Real Madrids Präsident Florentino Pérez noch von einem möglichen Abschied von Kapitän Sergio Ramos gesprochen. Der hat die Gerüchte auf einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz jedoch dementiert. Er bleibt mindestens bis 2021.

"Ich möchte nach den vielen Spekulationen über meine Zukunft eins ganz deutlich machen: Ich bin Madridista, ich möchte hier meine Karriere beenden und meinen Vertrag erfüllen", sagte Ramos: "Es gab ein Angebot aus China, aber Real ist für mich eine Herzensangelegenheit. Für Real würde ich sogar gratis spielen." Die schlechte Saison der Königlichen wolle er hinter sich lassen und jetzt die Zukunft aufbauen.

Real-Präsident Pérez hatte in einem Radiointerview mit "Onda Cero" am Dienstag noch erklärt, Ramos habe ihn um die Freigabe gebeten. "Wir haben uns in meinem Büro getroffen, und er sagte mir, dass er ein sehr gutes Angebot von einem chinesischen Team hat. Aber sie wollen nicht für den Transfer bezahlen", hatte Pérez erklärt, ohne den Namen des Teams zu nennen: "Es ist unmöglich für Real, seinen Kapitän umsonst gehen zu lassen."

Ramos widersprach dieser Darstellung von Pérez. "Ich habe ihn über das Angebot informiert und wir hatten auch unsere Differenzen, aber ich habe nie um eine Freigabe gebeten", sagte der 33-Jährige.

Alle Spekulationen um einen Wechsel haben sich damit offenbar erledigt. Ramos' Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2021. Seit 14 Jahren spielt der Abwehrchef für die Königlichen, wurde zuletzt in einer enttäuschenden Saison aber immer wieder kritisiert. In der Liga reichte es für die Madrilenen nur zu Platz drei, in der Champions League scheiterten die Königlichen bereits im Achtelfinale an Ajax Amsterdam.