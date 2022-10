Bereits am Vortag hatte Barcelona den Rückstand in La Liga verkürzt. Beim FC Valencia war es Robert Lewandowski, der nach herausragender Vorarbeit von Raphinha in der Nachspielzeit den Sieg für Barça herausschoss (90.+3). Für Lewandowski war es bereits der 13. Treffer im zwölften Spiel, in Europas Topligen ist in dieser Saison nur Manchester Citys Erling Haaland (elf Spiele, 17 Tore) erfolgreicher.