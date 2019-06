Nach Jovic-Wechsel zu Real Madrid Projekte statt Stars

Der neue Spieler kam im besten Moment seiner Karriere, noch jung, aber schon erfahren: Soeben war er Weltmeister geworden. "Ich bin der Richtige", sagte Toni Kroos, damals im Sommer 2014. Tatsächlich sollte er sich so umgehend wie dauerhaft und unumstritten einen Stammplatz bei Real Madrid erarbeiten.

Seither ist das keinem anderen Real-Zugang mehr gelungen. Was damit zu tun haben könnte, dass der Klub praktisch keine Spieler für die Stammelf verpflichtet hat. In vier Sommern zwischen 2015 und 2018 wurden insgesamt knapp 320 Millionen Euro für Profis ausgegeben, die entweder gute Ergänzungsspieler oder hoffnungsvolle Talente waren. Beim Rivalen aus Barcelona dürften es im gleichen Zeitraum mehr als 800 Millionen Euro gewesen sein.

Klar: Reals Galaformation räumte drei Champions-League-Titel in Folge ab, da wollte man ihr keine neuen Helden vor die Nase setzten. Musste man auch nicht: Die Besten waren ja sowieso schon da.

Immer weniger Leute wollen Real zuschauen

2019 aber schied Real in der Champions League im Achtelfinale hochkant gegen Ajax Amsterdam aus. Die Liga beendete man trotz zweier Trainerwechsel mit 19 Punkten Rückstand auf Barcelona, ein Negativrekord. Der Star, Cristiano Ronaldo, war abgegeben worden, ohne, dass ein namhafter Ersatz verpflichtet wurde. Und die anderen stellten sich nicht mehr als die Besten heraus. Immer weniger Leute wollten Real sehen: Mit 60.845 Zuschauern im Schnitt verzeichnete das Estadio Santiago Bernabéu in der abgelaufenen Saison den niedrigsten Zuspruch, seitdem diese Daten offiziell erhoben werden (also mindestens seit der Spielzeit 1999/2000).

Wenn also jemals ein Anlass für die in Madrid oft beschworene "Revolution" bestanden hat, dann wohl in diesem Frühsommer. Entsprechend ausdauernd wurde die Vokabel noch bis vor Kurzem in den Medien strapaziert. Inzwischen hört und liest man sie deutlich seltener, denn statt einer Revolution könnte es doch nur zu einer kleineren Reform kommen. Bisher macht Real eher so weiter wie zuletzt: Es kauft Ergänzungs- und Zukunftsspieler.

Hazard soll kommen. Aber sonst?

Sicher, Eden Hazard dürfte auch bald kommen: Der Vollzug des Transfers von Chelsea soll nur noch am Preis hängen (irgendwo zwischen 100 und 120 Millionen Euro), und der famose Belgier wäre dann tatsächlich mal wieder ein Star, einer für die Stammelf. Aber sonst?

Aus Porto wurde für 50 Millionen Euro der Brasilianer Éder Militão verpflichtet, ein Innenverteidiger, der sich mit Nacho um die Einsatzzeiten hinter Sergio Ramos und Raphaël Varane balgen, aber auch als Rechtsverteidiger hinter Dani Carvajal und Álvaro Odriozola fungieren kann. Als ausverhandelt für ebenfalls rund 50 Millionen Euro gilt außerdem der Transfer von Ferland Mendy aus Lyon, der als Alternative für Marcelo links hinten dienen soll.

Uwe Anspach/dpa Luka Jovic im Eintracht-Trikot

Schließlich wurde am Dienstag der Zugang von Luka Jovic von Eintracht Frankfurt für 60 Millionen Euro verkündet. Ein Angreifer mit einem Profil, das fehlte, wie alle Analysten betonen. Ebenso einstimmig wird der 21-Jährige jedoch erst mal als zweite Geige hinter dem zehn Jahre älteren Karim Benzema eingestuft, dem seit einem Jahrzehnt unter Artenschutz stehenden Mittelstürmer.

Projekte allerdings hat Real gerade im Angriff schon ziemlich viele. Der 18-jährige Brasilianer Vinícius zeigte vergangenen Winter über Wochen sein Ausnahmetalent und brachte sogar einen Teil der gelangweilten Fans ins Stadion zurück, ehe er sich verletzte: Er hat aber bei drei Toren in 31 Spielen noch ein gewaltiges Effizienzproblem. Zur Seite stehen wird ihm künftig sein gleich alter und mit 45 Millionen Euro gleich teurer Landsmann Rodrygo, auch er Außenstürmer, der aus Santos kommt. Dazu gibt es weiterhin etwa Marco Asensio, der irgendwo auf dem Sprung von Versprechen zu Wirklichkeit hängen geblieben ist und zuletzt mehr Schritte zurück als nach vorn machte.

Nigel Roddis/EPA-EFE/REX Paul Pogba: Bald Madrid statt Manchester?

Die Frage an der von Real praktizierten Entwicklungspolitik ist, ob sich all diese Spieler entwickeln können, wenn sie nicht regelmäßig spielen. Die Frage für den Verein ist jedoch zunächst, wie er echte Aufbruchsstimmung erzeugen und die rückläufige Zuschauertendenz umkehren kann. Wenn sich doch einer der Galácticos Neymar oder Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain loslösen ließe. Oder wenigstens Paul Pogba aus Manchester. Gerüchte um einen Transfer gibt es seit Wochen, der Franzose will United wohl verlassen, Trainer Zinédine Zidane soll ihn angeblich verpflichten wollen.

Nachdem Zidane von den drei Real-Trainern der Saison die schwächste Bilanz ablieferte, ist freilich auch seine Figur nicht mehr so sakrosankt wie einst. Der bei seiner Rückkehr zirkulierende Masterplan, durch ein starkes Saisonfinish den angeschlagenen Marktwert zu verkaufender Spieler wieder aufzupäppeln, ist nach hinten losgegangen: Bislang kamen erst recht keine Angebote für Profis wie Gareth Bale, stattdessen bloß noch mehr ungewollte Spieler zurück, wie aus München der Kolumbianer James Rodríguez.

Und so stehen den rund 320 Millionen Euro Ausgaben diesen Sommers - preist man Hazard und Mendy schon mit ein - bisher null Euro Einnahmen gegenüber. Eine Revolution kann man so gewiss nicht mehr bezahlen.