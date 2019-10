Real Madrid ist nicht mehr Tabellenführer der Primera División. Beim Aufsteiger RCD Mallorca verlor die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane 1:0, das einzige Tor der Begegnung erzielte Lago Júnior (7. Minute). Für Real ist es die erste Niederlage in dieser Saison.

Mit einem Sieg hätte Madrid wieder am Erzrivalen FC Barcelona vorbeiziehen können. So haben die Königlichen (18 Punkte) einen Punkt weniger als Barça (19 Punkte), das am Nachmittag nach Toren von Antoine Griezmann (13.), Lionel Messi (58.) und Luis Suárez (66.) 3:0 (1:0) bei SD Eibar gewonnen hatte. Mallorca steht mit zehn Punkten auf Rang 14.

Schon früh ging der klare Favorit auf Mallorca in Rückstand. Auf dem linken Flügel nahm Júnior Tempo auf, ließ mit einem Haken in die Mitte Real-Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola stehen und zirkelte den Ball flach in die lange Ecke. Für Mallorca war es im gesamten Spiel der einzige Schuss aufs Tor.

Madrid dominierte die Partie im weiteren Verlauf, insbesondere über die linke Seite mit Vinicius Jr. gelangen wiederholt Vorstöße in den gegnerischen Strafraum. Zum Torerfolg reichte es aber nicht. Der Druck auf die Gastgeber ließ nach, als der bereits verwarnte Odriozola in einem Konter der Mallorquiner Júnior umgrätschte und völlig zu Recht mit Gelb-rot vom Platz flog (74.).

RCD Mallorca - Real Madrid 1:0

1:0 Júnior (7.)

Mallorca: Reina - Sastre (46. Agbenyenu), Valjent, Raillo, Gámez - Febas (59. Kubo), Baba, Sevilla - Rodríguez, Budimir, Júnior (81. Trajkovski)

Madrid: Courtois - Odriozola, Militão, Ramos, Marcelo - Rodriguez, Isco (66. Rodrygo), Casemiro, Vinícius Jr. (82. Diaz) - Jovic (66. Valverde), Benzema

Gelbe Karten: Sastre, Baba / Odriozola

Rote Karte: - / Odriozola (Gelb-rot)

Schiedsrichter: Rojas

Zuschauer: 20.275