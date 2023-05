Real Madrid hat am Sonntagabend eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Valencia kassiert, das sportliche Geschehen rückte beim Ligaspiel aber in den Hintergrund. Wie schon häufiger in dieser Saison wurde Real-Angreifer Vinícius Júnior mutmaßlich rassistisch beleidigt, am Ende der Partie sah der Brasilianer die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit.