Baseball: American League Champions Series, 2004, Boston Red Sox vs. New York Yankees: Die Rivalität zwischen diesen beiden Baseballteams ist legendär, kein Wunder also, dass das Comeback der Red Sox gegen die verhassten New Yorker zu den größten Ereignissen der Klubgeschichte gehört. 0:3 lagen sie bereits in der Halbfinal-Serie zurück, am Ende siegten sie 4:3. Eine solche Aufholjagd ist bislang einzigartig in der Major League Baseball. In der anschließenden World Series, dem großen Baseball-Finale in den USA, siegten die Red Sox dann gegen die St. Louis Cardinals.